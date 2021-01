Favilli, attesa per il recupero

La sua ultima presenza è quella del 12 dicembre, subentrato nel corso della gara vinta dal Verona all’Olimpico con la Lazio.

Fu quella sera che Andrea Favilli, già assente per alcune settimane in precedenza, si fermò per un guaio muscolare.

Da allora, l’attaccante, dal punto di vista realizzativo la punta più prolifica dell’Hellas in questo campionato (con 2 gol all’attivo, all’Udinese e con la Juventus), non ha più potuto giocare.

Ora Favilli è in ripresa, ieri ha svolto una parte d’allenamento con il gruppo gialloblù al centro sportivo di Peschiera del Garda, ma serve prudenza prima del suo rientro.

Le sue condizioni saranno valutare in questi giorni, in attesa che il suo recupero sia completato.