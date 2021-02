Favilli, ci siamo: dopo due mesi può tornare

L'attaccante pronto a rientrare: è fuori dal 12 dicembre

Il centravanti, attaccante più prolifico del Verona in questo campionato, è fuori dal 12 dicembre, dalla serata in cui subentrò nella gara dell'Hellas all'Olimpico con la Lazio.

Con il Genoa potrebbe sedersi in panchina, in avvio. Più probabile che sia disponibile per la partita successiva, con il Verona opposto alla Juventus, al Bentegodi.