Favilli, gol e uscita lampo

Uno dei protagonisti della partita con la Juventus è stato Andrea Favilli, autore del momentaneo 1-0 per il Verona nella gara di stasera all’Allianz Stadium.

Entrato in campo al 55′ al posto di Kalinic, cinque minuti più tardi ha timbrato la rete del vantaggio infilando Szczesny su assist di Zaccagni. Ma al 62′ è stato costretto a uscire a causa di uno stiramento.

Come ricorda l’importante piattaforma di statistiche Opta Paolo, Favilli è primo giocatore a subentrare, segnare e essere sostituito in meno di 10 minuti in un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

1 – Andrea Favilli is the first player to sub on, score and be substituted in less than 10 minutes in a Serie A match in the three points for a win era (since 1994/95). Cameo.#JuveVerona pic.twitter.com/11CeARq0eD

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2020