Ferrarese: “Verona, con la Salernitana serve giocare una grande partita”

Claudio Ferrarese, ex dell'Hellas, cresciuto in gialloblù, una stagione alla Salernitana, parla della gara di lunedì all'Arechi.

Sentito dal "Corriere di Verona", Ferrarese dice: "Occorre essere concentratissimi, non pensare che si debba vincere per forza, non avvertire questo genere di tensione. Purtroppo con il Torino è stata mancata un’occasione, però adesso c’è da pensare solamente alla partita di Salerno e sono convinto che l’Hellas si farà trovare prontissimo”.

Poi: “Il Verona che ho visto con la Fiorentina è l’esempio da prendere. Con quella stessa mentalità può andare a giocare una grande gara con la Salernitana, che è in B, ma ha fatto vedere di aver voglia di proporsi senza mollare. Per questo ci vuole un Hellas che non si faccia sorprendere e che sia attento sotto ogni aspetto, che non azzardi. C’è bisogno di una prestazione intelligente. Si provi a vincere, dunque, ma non correndo il rischio di perderla"