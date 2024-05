Ferrari: “Grande Verona, non hai mai mollato: ora salvati”

Nicola Ferrari, ex attaccante dell'Hellas, ha parlato del momento dell'Hellas in vista della gara con la Salernitana, intervistato dal "Corriere di Verona".

Dice Ferrari: "Va tolta di dosso la delusione per la sconfitta con il Torino. La prestazione della squadra era stata ancora buona, dopo ci sono state distrazioni con un risultato che pesa ma che serve accantonare. La testa è alla Salernitana e si parte da quel che ha fatto il Verona finora. Cosa mi ha colpito? La maniera in cui l’Hellas ha affrontato e superato le difficoltà. Nel mercato invernale ci sono state diverse cessioni per le esigenze economiche del club, Marco Baroni ha ri- costruito i meccanismi di gio co. Il Verona non ha mai mollato, è risalito. Adesso è vicino alla salvezza e questa è una spinta eccezionale".