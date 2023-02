Ferrari: “Hellas, così ti salvi: con squadra e tifosi uniti non ci sono limiti”

Trascinatore con i gol decisivi per salire, compresi i due rigori che diedero ai gialloblù la vittoria nella gara d'andata della finale dei playoff con la Salernitana, Ferrari dice dell'Hellas di oggi e della rincorsa alla salvezza: "Questo Verona può compiere l’impresa. E la squadra ci crede, come ci credevamo noi".

Aggiunge il centravanti: "Venivamo da una risalita straordinaria. Avevamo i pronostici contrari, in una stagione che aveva preso una piega negativa. Invece ce la facemmo. Poi, la semifinale vinta col Sorrento e la finale, appunto, con la Salernitana. Il 2-0 a Verona, il ritorno infuocato all’Arechi. Fu un tempo magico, meraviglioso. Spero che l’Hellas di oggi lo riviva, salvandosi. Ce la piò fare? Per come si è risollevato nelle ultime settimane dico di sì. Si capisce che sono tutti uniti, e poi i tifosi spingono, mi sembra di cogliere lo stesso stato d’animo che avvertivamo noi. Quando Verona è così, non ci sono limiti”.