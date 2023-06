Ferrari: “Tutti per l’Hellas: Verona, dai che ce la fai”

Dice: "Sarà una partita molto tosta. Quando noi fummo promossi in B nel 2011 intorno all'Hellas c'era un ambiente carico, con un'adrenalina pazzesca. Adesso non è così, perché la stagione è stata durissima. Tuttavia, quel che è sicuro che i tifosi spingeranno la squadra come solo loro sanno fare. L'ambiente deve essere unito e fiducioso: questo è il modo per arrivare alla salvezza".

Aggiunge Ferrari: "In 90', più gli eventuali rigori, in gioco c'è l'intera annata. Non conta quello che non è andato prima, adesso c'è una gara in cui ogni cosa torna in discussione, le incertezze e gli errori si azzerano in uno spareggio, perché si ricomincia da da capo, chi vince prende tutto. Dai Verona, ce la fai".