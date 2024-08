L'attaccante come Luca, autore delle reti per il 2-1 dell'Hellas con il Milan nel 2013

Un avvio così per un giocatore dell'Hellas in Serie A non si registrava da quando Luca Toni firmò entrambi i gol con cui i gialloblù vinsero per 2-1 con il Milan, al Bentegodi, il 24 agosto 2013.