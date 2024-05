Festa Verona al Bentegodi, 2 a 2 con l’Inter. Noslin e Suslov incantano, Perilli para tutto

Gara scoppiettante con un Hellas mai domo. Grande prova del portiere che si esalta, bene le seconde linee gialloblù

Andrea Spiazzi Direttore 26 maggio 2024 (modifica il 26 maggio 2024 | 23:23)

Se la gode tutta il Verona l'ultima di campionato, una gara di lusso con l'Inter dalla quale entrambe non hanno nulla da chiedere. Finisce 2-2 con l'Hellas che diverte e si diverte a punzecchiare la regina del campionando peraltro infilandola due volte con i gol d'autore di Noslin e Suslov. Arnautovic piazza una doppietta che apre i giochi e li chiude nel primo tempo. Poi un bravissimo Perilli salva la porta a più riprese, Sanchez segna nel recupero ma il Var vede il fuorigioco e il Bentegodi festeggia la salvezza della sua squadra che ancora una volta merita applausi.

FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal, Vinagre; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin

A disposizione: Chiesa, Toniolo, Tavsan, Centonze, Dani Silva, Magnani, Dawidowicz, Patanè, Charlys, Ajayi, Cisse, Corradi, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Lautaro Martinez, Klaassen, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Sanchez, Bastoni

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

PRIMO TEMPO, ARNAUTOVIC SEGNA, NOSLIN PAREGGIA

Baroni schiera le seconde linee in difesa. Non sono stati convocati Montipò, Folorunsho e Swiderski, squalificati Duda ed Henry. Belahyane sta davanti alla difesa con Serdar, Tchatchoua a destra, Vinagre a sinistra, la coppia di centrali è Coppola-Cabal. In attacco dietro a Noslin ci sono Mitrovic, Suslov e Lazovic.

INTER SUBITO IN GOL. La gara in avvio è equilibrata ma dopo 10 minuti il gigantesco Bisseck svetta su una rimessa laterale dei gialloblù, Cabal buca il pallone e il compagno di reparto Coppola si fa bruciare da Arnautovic che davanti a Perilli non sbaglia: 0-1.

NOSLIN! 1-1. L'Inter cerca il raddoppio ma il Verona pareggia. In contropiede. Al 16' parte Lazovic che serve Suslov. La qualità non manca e l'assist in verticale per il movimento di Noslin è perfetto. Bruciato Acerbi, l'attaccante olandese piazza una rete da grande centravanti.

Perilli salva su Thuram, la gara procede a buoni ritmi. Il Verona prova il pressing alto, poi Perilli esce bene su Arnautovic lanciato da Barella. Cabal prende l'ammonizione per un fallo tattico su Thuram al 30'. Quella del difensore centrale non è sicuramente la sua.

Al 32' è ancora Perilli il protagonista. Su un cross di Arnautovic Frattesi va di testa in tuffo e il portiere gialloblù salva la porta distendendosi.

2-1 DI SUSLOV! L'Hellas va in pressing alto e Serdar ruba palla sulla sinistra a Barella servendo Noslin a centro area. L'attaccante vede Suslov libero, lo slovacco porta avanti palla con la suola e piazza un sinistro rasoterra all'angolino che fa esultare il Bentegodi. L'Hellas è galvanizzato, pressa su ogni pallone. Audero blocca a terra un tiro di Lazovic

2-2. Al primo e unico minuto di recupero l'Inter pareggia. Dimarco (fischiatissimo ad ogni pallone toccato per via dell'esultanza smodata in faccia ad Henry che sbagliò il rigore del 2-2 all'andata) lavora un pallone a sinistra, Barella fionda in verticale dove Cabal è di nuovo in ritardo. Frattesi al volo di petto serve Arnautovic che non sbaglia davanti a Perilli.

SECONDO TEMPO, PERILLI SUPERSTAR, IL VERONA TIENE TESTA ALL'INTER

Le squadre riprendono senza alcun cambio. Il ritmo è decisamente più basso, poi l'Hellas alza il pressing ma l'Inter controlla pur facendo fatica a uscire con la palla al piede.

CAMBI INTER. Inzaghi al 56' effettua un triplo cambio: dentro Cuadrado, Buchanan e Sanchez, fuori Dumfries, Dimarco e Arnautovic.

SUPER PERILLI. Al 60' Buchanan mette in mezzo da sinistra, arriva Sanchez ma Perilli ribatte il tiro alla grande per poi gettarsi in avanti e fermare anche la conclusione di Frattesi.

CAMBI VERONA. Al 67' Baroni toglie Cabal e Lazovic, dentro Magnani e Charlys. L'Inter finisce i cambi al 68' togliendo Audero per Di Gennaro (debutto in serie A a 30 anni) e Barella per Asllani.

INTER VICINA AL GOL. Coppola al 70' in scivolata mette in corner un tiro di Cuadrado verso il fondo, poi è Perilli, nuovamente, a salvare la porta su una conclusione potente di Calhanoglu dal limite. Poi è Di Gennaro che di mano salva su un tiro cross insidioso di Serdar.

Al 74' nel Verona entrano Dani Silva e Tavsan per Belahyane e Mitrovic. Due minuti dopo Noslin cerca la porta con potenza ma il tiro dal limite va alto, poco dopo Tavsan dalla distanza costringe Di Gennaro alla parata a fil di palo. È il Verona che ci prova di più, ancora con un tiro di Noslin bloccato da Di Gennaro. Serdar, nel frattempo, chiude un'altra ripartenza dell'Inter.

All'83' Suslov esce applauditissimo, entra Cissè.

TRAVERSA DI VINAGRE, MA NELLA SUA PORTA. Trambusto in area del Verona all'84' con Frattesi che tenta il pallonetto. Per salvare Vinagre interviene calciando sulla traversa della porta difesa da Perilli. Il portiere si supera ancora in uscita su Frattesi. Nel frattempo Tavsan si muove bene ma insiste nel cercare la porta.

Al secondo di recupero Sanchez parte e segna in pallonetto ma il Var annulla per fuorigioco.

Il Verona diverte e si diverte, il campionato termina con la soddisfazione del tredicesimo posto, dopo un'annata dalle mille difficoltà.

Assistenti: Matteo Bottegoni (Sez. AIA di Terni), Fabrizio Lombardo (Sez. AIA di Cinisello Balsamo)

NOTE. Ammoniti: 30' Cabal Spettatori: 22.447