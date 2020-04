La Fifa ha deciso di proporre un cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque per far fronte al dispendio fisico imposto dalla ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati, se questi riprenderanno. Lo fanno sapere fonti dell’ente calcistico internazionale.

Ora ci dovrà essere il via libera dell’Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, ma non dovrebbero esserci problemi.

fonte: ansa.it