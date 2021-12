Figuraccia del Venezia che annulla i biglietti per i non residenti (già acquistati dai veronesi)

Il club sconsiglia ai veronesi in possesso di tali tagliandi di recarsi al Penzo

Ticket One sta infatti provvedendo ad annullare i biglietti acquistati dai non residenti nella provincia di Venezia diversi dal Settore Ospiti. Dopo la notizia dell'esaurimento dello spazio dedicato ai tifosi avversari, infatti, molti veronesi avevano acquistato, non essendo stata imposta nessuna limitazione, i tagliandi per assistere al match in altri settori. Che però ora sono annullati. Questo il comunicato del Venezia: "Venezia FC comunica che TicketOne sta provvedendo all'annullamento dei biglietti non conformi (residenti in provincia di Verona che erroneamente hanno acquistato in settori diversi da quello "ospiti"), con relativa comunicazione a riguardo e rimborso degli stessi.