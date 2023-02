Fiorentina avanti in Conference. Italiano: “Spinta per il campionato”

I viola hanno vinto per 3-2 in rimonta col Braga. Il tecnico: "Grande soddisfazione, siamo contenti"

La Fiorentina, prossima avversaria del Verona, ha superato il turno di Conference League, accedendo agli ottavi, superando per 3-2 il Braga, al Franchi, dopo aver vinto per 4-0 l'andata in Portogallo.