Fiorentina, domani la Conference League: trasferta in Turchia

I viola di Italiano in campo con il Başakşehir, domenica la gara al Franchi con l'Hellas

La Fiorentina, prossima avversaria del Verona, giocherà domani in Conference League.

I viola, dopo il pareggio nella prima gara del girone con il Riga, in casa, saranno impegnati in trasferta, in Turchia, sul campo del Başakşehir.