Fiorentina, finale amaro con la Juve in Coppa Italia

0-1 al Franchi, decide un'autorete di Venuti al 91'

Sconfitta interna amara in coppa Italia per la Fiorentina , prossimo avversario del Verona domenica al Franchi.

La Viola è stata infatti superata dalla Juventus per 1-0 nell'andata della semifinale per un'autogol di Venuti (foto Getty Images) nel primo dei due minuti di recupero del secondo tempo dopo una gara nella quale in più di un'occasione ha sfiorato il vantaggio, in particolare con un palo colpito da Ikone.