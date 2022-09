Fiorentina-Verona, Hrustic si scalda: è pronto per il Franchi

Il giocatore australiano è in condizione, Cioffi valuta il suo impiego dal via

Ajdin Hrustic si scalda: l'australiano è pronto per la partita del Verona con la Fiorentina.

Gabriele Cioffi valuta la possibilità di schierare Hrustic dal via, dopo il sostanzioso spezzone di gara disputato all'Olimpico con la Lazio.

Superato il lieve infortunio accusato all'Eintracht Francoforte, Hrustic è in condizione. Non ancora appieno, come sarà dopo la sosta, ma sta bene.