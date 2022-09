Fiorentina-Verona, in tre fuori nella difesa di Italiano

Igor è squalificato, al Franchi assenti per infortunio Dodô e Milenkovic

Saranno tre i giocatori assenti in difesa per la Fiorentina, nella partita di domenica col Verona.

Out per squalifica Igor, Vincenzo Italiano non potrà contare nemmeno su Dodô, bloccato da un problema muscolare, che lo terrà fuori fino a metà a ottobre.