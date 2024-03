Folorunsho acciaccato, ma non c’è preoccupazione

Sfortunata trasferta negli USA per Michael Folorunsho, che ha assaporato la gioia della prima convocazione in nazionale senza però debuttare. Ieri il centrocampista in forza al Verona è rimasto in tribuna nell'amichevole con l'Ecuador. Il motivo è stato la non perfetta condizione fisica, dovuta a un piccolo risentimento. In casa Hellas non c'è preoccupazione.