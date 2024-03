Folorunsho, allenamento differenziato. Terapie per Suslov

Lavoro a parte per il centrocampista che Baroni spera di avere per Cagliari

Allenamento differenziato per Michael Folorunsho che è tornato allo Sporting Center Paradiso, dove i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana con attivazione tecnica, partite a tema, partita e lavoro aerobico.

Il centrocampista, reduce dalla convocazione in nazionale dalla quale è tornato con un leggero risentimento muscolare, ha dunque lavorato a parte e la sua situazione verrà vagliata da Baroni e il suo staff di giorno in giorno in vista della trasferta a Cagliari.