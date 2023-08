Folorunsho: “Che inizio! Voglio ripagare la società e i tifosi sul campo”

Michael Folorunsho si presenta ufficialmente in conferenza stampa dopo le due prestazioni positive in campionato con la nuova maglia dell’Hellas. Queste le sue principali dichiarazioni:

Il Verona mi ha voluto fortemente quindi li ringrazio per tutto e spero di ripagarli sul campo. L'impatto è stato dei migliori con due vittorie di fila, il percorso però è lungo quindi dobbiamo tenere i piedi per terra.

Per parlare di Nazionale è ancora presto, ho solo due presenze in Serie A. Devo lavorare tanto e farmi trovare pronto. Questo campionato è il sogno di tutti e io non vedo l'ora di continuare a giocare e a fare bene con il Verona.