Folorunsho: “Ogni partita è una finale, ce la stiamo mettendo tutta”

Ha detto il giocatore del Verona: "Voglio finire la stagione nel miglior modo possibile, abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere e ce la stiamo mettendo tutta. Io sono cresciuto a giocare con i miei amici a calcio per strada, stavo tutto il giorno in giro a giocare a pallone e sono molto contento del mio percorso. Ci sono tantissimi talenti che vanno scoperti perché il calcio italiano sforna sempre in continuazione talenti e bisogna essere bravi a trovarli».