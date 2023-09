Folorunsho: “Peccato, segnando avrei potuto rimediare al mio errore” – video

Il centrocampista: "Siamo contenti per la prestazione, abbiamo messo in difficoltà il Milan e siamo rimasti in partita"

Nonostante la sconfitta è arrivata un'ottima prestazione… "Sì, siamo contenti della prestazione, nonostante il gol subito all'inizio anche per un mio errore che potevo benissimo evitare, siamo rimasti in partita e li abbiamo messi in difficoltà. Penso che questa sia la strada giusta da seguire".

Nel primo tempo hai avuto una buona occasione per segnare con un colpo di testa, cosa è mancato per trasformarla in gol? "Mi sono concentrato solo sul colpirla nel modo più angolato possibile perché ormai avevo perso il tempo per schiacciarla ma Sportiello ha fatto un'ottima parata. C'è del rammarico perché segnando avrei rimediato all'errore fatto in precedenza, ho messo tutto me stesso per cercare di riscattarmi".