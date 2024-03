Folorunsho, prove di debutto con l’Italia a Miami

Il centrocampista in forza al Verona alla sua prima chiamata in azzurro

La Nazionale italiana è da ieri sera a Miami, in Florida, per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. Oggi il gruppo ha iniziato a provare il campo dell'Inter Miami, in vista del primo test, in programma domani al Chase Stadium di Fort Lauderdale, con calcio d’inizio alle 22 italiane. Domenica, poi, gli azzurri affronteranno l’Ecuador.