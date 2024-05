Folorunsho saluta: “Annata magica e storica, grazie a tutti”

Ora è arrivato il momento dei saluti: e voglio ringraziare tutti, nessuno escluso, dal profondo. Per me è stata un’annata magica: e questa magia è stata possibile grazie al supporto di tutti. Per me manca ancora un pezzettino: inseguire un altro sogno. Sarà ancora meraviglioso 🇮🇹 💛💙".