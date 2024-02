Folorunsho sogna gli Europei, Spalletti: “È una belva”

Luciano Spalletti , in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei nuovi calciatori italiani che si stanno mettendo in evidenza.

Alla considerazione "Ci sono anche molti giovani che si stanno candidando per far parte del gruppo…" il ct della Nazionale, in vista degli Europei, risponde: "Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel… Nella rosa ci possono essere petali nuovi. La lista è di 23 ma ne porterò in pre-convocazione 4 o 6 di più".