Folorunsho: “Stiamo facendo un percorso e non vediamo l’ora di portarlo a termine”

"Baraonda nel finale? Sono partite importanti, tutte e due le squadre sapevano cosa c'era in ballo. Alla fine c'era un po' di nervosismo ma sono cose da campo che finiscono qui. Sono molto contento di aver fatto questo gol e di aver dato una mano alla squadra, questa è una vittoria di tutto il gruppo. Non abbiamo mai mollato dall'inizio del campionato, stiamo facendo un percorso e non vediamo l'ora di portarlo a termine. Non era facile dopo gennaio ricompattarci, ma i nuovi arrivati sono stati molto bravi a integrarsi nel gruppo. Sono cresciuto tanto? Sono un ragazzo umile e mi metto a disposizione del gruppo e del mister, voglio crescere e non mi pongo limiti. L'Europeo? Io faccio un passo alla volta. Se Spalletti ha speso belle parole per me è come una vittoria. Penso a concludere bene il campionato e quello che viene dopo lo vedremo".