Fonseca: “Con il Verona sarà un inizio difficile”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Trigoria della partita con l’Hellas.

Queste le sue parole sui gialloblù: “Il Verona, come l’Atalanta, gioca in modo particolare, dobbiamo adattarci perché è difficile fare il nostro gioco contro una squadra che marca a uomo per tutto il campo. Nella scorsa stagione abbiamo fatto due buone partite contro di loro. Sarà difficile, è una partita diversa dalle altre”.

Aggiunge Fonseca: “Ho visto squadre avere molte difficoltà nell’avere palla contro il Verona. Dobbiamo uscire veloci quando recuperiamo palla, loro sono molto forti nel riaggredire l’avversario dopo aver perso il pallone con marcature individuali. Sarà difficile fare quello che facciamo nelle altre partite”.