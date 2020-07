Paulo Fonseca commenta a Sky la gara col Verona: “Abbiamo creato sei o sette situazioni chiare per fare gol e difensivamente abbiamo fatto bene, infatti Pau Lopez non ha fatto praticamente niente. Ma devo dire che è sempre difficile giocare contro una squadra come il Verona. Nel secondo tempo abbiamo avuto più spazi per fare gol in contropiede ma non è facile quando il tuo avversario gioca a uomo e ti pressa alto.”