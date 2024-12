Fonseca: “Se vinciamo con il Verona ci sarà un’altra immagine della squadra”

Il tecnico portoghese in conferenza parla dell'emergenza infortuni :"Morata ha la tonsillite. Può giocare Camarda"

Redazione Hellas1903 19 dicembre - 16:05

Così il mister dei rossoneri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona: "Da quando sono arrivato qui, ogni partita dico che è importante. Ma perché lo sono tutte. Domani partita difficile, ma come sempre abbiamo lavorato per vincerla".

Parla poi della questione Theo Hernandez: "Come sempre faccio, abbiamo parlato. La sua situazione è facile da spiegare, Theo ha giocato tanto, non ha trovato la miglior condizione fisica, ha bisogno di rinnovare la condizione per stare bene. È importantissimo per noi. Mai è una punizione che stia fuori, è semplicemente fare in modo che possa tornare alla condizione di essere il miglior terzino del mondo".

Venerdì sera oltre ai 3 punti c'è in ballo anche la panchina del tecnico, che però resta tranquillo: "No, onestamente non mi sento a rischio. Si parla di cose che non si sanno. Se guardiamo i risultati, è vero. Ma io non posso arrivare qui e dire quello che non succede. Per i risultati abbiamo tanto da fare, ma sappiamo cosa fare. Le vittorie portano fiducia a tutti. Se vinciamo con Verona e Roma e facciamo una buona Supercoppa, c'è un'altra immagine della squadra".

Chiude parlando delle assenze: "Morata ha la tonsillite. Può giocare Camarda. Due punte? Ho pensato a questa possibilità a inizio settimana. Ma con la situazione di Morata non possiamo cominciare con due attaccanti".