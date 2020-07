“Affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il Verona”.

Queste le parole di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in vista della partita con il Verona all’Olimpico.