Fontana: “Verona salvo con lo spirito Hellas. Bravissimo Baroni”

Intervistato dal "Corriere di Verona", ha detto: “Il mio giudizio sulla squadra? Personalmente, mi ci sono affezionato moltissimo. Hanno avuto lo spirito che piace a chi tifa per il Verona: ragazzi che non mollano mai, che danno tutto per la maglia. Che nelle difficoltà si sono rafforzati. L’Hellas “solo contro tutti” è stato rappresentato in pieno da un gruppo bellissimo. Ma ognuno ha fatto la propria parte, con il popolo gialloblù sempre vicino e caloroso. Siamo una famiglia”.

Dopo, su Marco Baroni: “Cosa gli dico? Che è stato bravissimo. Un esempio. Mi ha colpito la sua umiltà. Ha dovuto fronteggiare tanti problemi, a gennaio ci sono state tutte le cessioni e i cambiamenti di cui sappiamo e lui non ha mai fatto un passo indietro, né si è lamentato. Si è messo a lavorare in silenzio, con i giocatori, affiancato dal suo staff e con il fondamentale supporto di Sogliano, e i risultati sono arrivati. Credo che sia da prendere come riferimento e non soltanto per quello che è il calcio, ma per i valori che lo contraddistinguono come uomo”.