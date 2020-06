Formazione Verona, Juric: “Zaccagni titolare, da valutare Badu, Pessina e Veloso”

“Indisponibili? Molto dipende dall’allenamento di oggi: ci sono varie situazioni da valutare, come Pessina, Badu, che non giocava da tanto tempo, e Veloso, mentre sicuramente giocherà Zaccagni. Dispiace non avere a disposizione Borini per un’espulsione che non c’era. Di Carmine? Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla Serie A, ma ha sempre goduto della mia fiducia. Lazovic indispensabile? E’ un ‘quinto’ con caratteristiche da attaccante, crea sempre la superiorità numerica e non sono molti ad avere queste doti”.

Così Ivan Juric, nella conferenza stampa in vista della partita con il Napoli.