Foschi: “Verona, ti salvi. La retrocessione del 2002? Andò così…”

Ricorda Foschi: "Sogliano?Lo conosco da anni. Ha grandi capacità. A suo padre mi lega una lunga amicizia. Sean l’ho visto a Milano, durante il mercato, avevo una cosa da chiudere per un club spagnolo che voleva Hien: mi ha detto di no. All’Hellas ha tenuto i giocatori che servivano e ne ha messi di nuovi, utili per salvarsi”.

Con Foschi, il Verona si è salvato nel 1999-2000 e nel 2000-2001. Nella stagione successiva, invece, arrivò la tremenda retrocessione segnata dalla sconfitta per 3-0 il 5 maggio 2002 col Piacenza. Spiega Foschi: "Quella era una grande squadra: Camoranesi, Gilardino, Oddo, gente che è stata in nazionale, ha vinto i Mondiali. Alberto Malesani in panchina, un tecnico con delle idee formidabili. Il fatto, lo posso dire, dopo tanti anni, è che c’avevamo il pepe di inseguire il Chievo. Andavamo sempre all’attacco. A Malesani dicevo: “Alberto, magari ci possiamo accontentare, prendiamoci un punto. Accadde proprio con la Fiorentina, col Torino. Non fu così. Perdemmo. Ci ritrovammo a giocarci tutto all’ultima, col Piacenza, il 5 maggio. Fu una partita sciagurata, persa per 3-0. Lasciai lo stadio urlando che era una vergogna, che il calcio era uno schifo. ”.