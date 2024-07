Chi è Martin Frese, la sua scheda tecnica

Il danese è il prossimo rinforzo per Paolo Zanetti

Giacomo Visconti 10 luglio 2024 (modifica il 10 luglio 2024 | 16:16)

Negli ultimi giorni numerosi sono stati i nomi accostati al Verona per quanto riguarda il terzino sinistro: ebbene, un candidato ha bruciato la concorrenza. Ad occupare la fascia sinistra dell’Hellas 2024/2025 sarà Martin Frese. Il terzino danese non ha rinnovato il suo contratto con il suo Nordsjælland, andando in scadenza e lasciando il club a parametro zero. Sogliano, dunque, ha deciso di affondare il colpo e Frese, arrivato in Italia oggi, è in procinto di svolgere le visite mediche per poter vestire gialloblù nella prossima stagione.

La sua scheda tecnica — Frese è stato, in passato, molto condizionato dagli infortuni. All’esordio in prima squadra con il Nordsjælland il legamento crociato del ginocchio gli ha ceduto, tenendolo ai box per 12 mesi. Da lì in poi la sua carriera procede ad intermittenza, riuscendo a trovare la stabilità fisica solo dal 2021, prendendosi la titolarità. Frese, che ha compiuto 26 anni il 4 gennaio, si può considerare un esterno a tutto campo. Come testimonia la sua heatmap, infatti, non è un terzino vecchio stampo che bada principalmente a contenere gli avversari ma si spinge nella trequarti offensiva per partecipare alla manovra, a volte addirittura in area di rigore.

Non è, questo, un fattore da sottovalutare, considerando anche la sua efficacia nel gioco aereo: vince, infatti, un ottimo numero di duelli aerei, pari al 75% (dati Fbref). Essendo Frese un terzino di spinta, potrebbe rappresentare una buona minaccia sul secondo palo in caso di cross dalla destra, svettando alle spalle della difesa avversaria. Il danese è inoltre un giocatore al quale piace tenere il possesso, toccando un buon numero di palloni a partita (70). Risulta però carente sul profilo difensivo: vince solo 0,83 contrasti a partita.

Uno dei rebus di mercato del Verona è stato dunque risolto: con Frese in entrata, probabilmente uscirà a breve Cabal. Nel futuro del colombiano si prospettano la Lazio o il Rennes, le due squadre che più hanno palesato il loro gradimento proprio per l’ex Atlético Nacional. A questo punto resta solo da capire dove andrà. Con Cabal che fa parte ormai del passato, è importante voltare pagina e guardare al presente, rappresentato da Frese. Il nativo di Rødovre, infatti, ha la sua opportunità per confrontarsi con un campionato più di spicco rispetto a quello danese. Solo il tempo, dunque, saprà dirci che Sogliano avrà vinto la sua ennesima scommessa.