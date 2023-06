Gaich: “All’Hellas ho realizzato un sogno, che emozione il gol col Sassuolo”

Ha detto l'attaccante argentino, a fine prestito con l'Hellas: "La stagione è finita e anche il prestito. Le parti stanno trattando, ora sono a casa tranquillo con la famiglia sapendo che abbiamo fatto un grande lavoro. Da bambino guardavo sempre il campionato italiano, ho realizzato un sogno e mi sono trovato molto bene anche con la gente che mi ha dimostrato sempre molto affetto. Spero di poter restare in Serie A, anche se il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Sia io che il mio agente comunque vogliamo per ora continuare in Italia. Un ritorno in Argentina? Non escludo di tornare un giorno".