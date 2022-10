Galderisi: “Hellas, che sfortuna per Cioffi. Amo sempre il mio grande Verona”

L'ex gialloblù: "L'ho visto giocare, non gli è girata bene. Sono legatissimo alla città: per noi era un intero mondo"

“L’ho visto giocare in diverse occasioni, in alcune circostanze la squadra era messa bene ma non è stata molto fortunata. Cioffi ha cercato di dare una sua identità, ma quando i risultati non arrivano il gruppo perde fiducia. E’ un peccato perché l’Hellas ha sempre cercato di tirar fuori giocatori interessanti, ma purtroppo quest’anno non sta andando bene per il mio grande Verona".