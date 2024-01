Galderisi: “Se va via anche Ngonge il Verona non si salva”

Intervistato da Radio Kiss Kiss sulla situazione del Napoli e sull'interesse del club partenopeo per Cyril Ngonge, Giuseppe Galderisi commenta: "Ngonge? Se va via anche lui poi il Verona non si salva. È bravissimo, parte dal centro destra, è mancino e salta bene l’uomo. Con Politano da quelle parti può far male".