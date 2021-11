Tudor: “Gara decisa da Radunovic, buon secondo tempo”

L'allenatore: "Sono gare che in A si possono anche perdere, prendiamoci il punto"

"La partita l'ha decisa Radunovic che ha parato tutto - dice l'allenatore dell'Hellas - penso che Cragno possa riposare anche alla prossima. Loro hanno fatto solo due o tre contropiede. Noi non siamo riusciti a fare gol, e queste partite le puoi anche perdere. Mi è piaciuta la squadra nella ripresa. Teniamoci questo punto, abbiamo giocato tre giorni fa e ci è mancata un po' di brillantezza. La serie A è questa, non esiste una partita facile da vincere. Possesso palla nostro al 70 per cento? Mi interessa poco, mi interessano le occasioni create, il giro palla, giocare veloce e l'aggressività. Simeone ha fatto una grande partita come a Empoli. Gli avversari ora si preparano meglio contro di lui, come con Caprari. Ora pensiamo a Venezia".