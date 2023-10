Garcia: “Il Verona prende pochi gol e ha la spinta del pubblico: gara difficile”

L'allenatore del Napoli: "Partita dura, ma siamo pronti per vincere"

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto: "È una gara tosta, lì è sempre difficile vincere ma andiamo per questo, per riprendere la marcia lasciata nell'ultima partita, ma dovremo essere bravi nel gioco con la palla ed anche senza perché loro non prendono tanti gol, complicata da affrontare, e ha il sostegno del pubblico, è una delle gare dure ma io ed il mio staff siamo pronti".