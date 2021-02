Gare delle 15: Fiorentina e Cagliari ko. La Samp raggiunge il Verona

Quagliarella e Muriel decisivi per le vittorie dei doriani e dell'Atalanta

Fiorentina e Cagliari sconfitte nelle gare delle 15 di oggi. La Viola è uscita battuta per 2-1 dal Ferraris contro la Samp (31' Baldè, 37' Vlahovic e 71' Qualgliarella), i sardi hanno ceduto per 0-1 solo al 90' alla Sardegna Arena contro l'Atalanta, in gol con Muriel.