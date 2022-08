Gasperini: “Dovevamo chiuderla prima”

Dice, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il primo tempo non è stato di qualità, pur avendo difeso con ordine. Nel secondo tempo è andata meglio. Lazovic è il giocatore che ci ha creato più problemi. Se lasci aperto il risultato rischi anche di prendere gol. Ma abbiamo trovato spazi enormi, una squadra come la nostra avrebbe dovuto chiuderla. Se non lo fai diventa difficile, la differenza lì la fa la qualità dei difensori"