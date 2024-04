Gasperini: “Gettata un’opportunità per le ambizioni di Champions”

"Da fuori penso sia stata una bella partita, per noi resta il rammarico, in vantaggio di 2 a 0 di non averla vinta, e di aver gettato un'opportunità di giocarci un obbiettivo un po' più prestigioso ma devo dire che il Verona ha giocato con grande intensità fino alla fine. Non siamo calati fisicamente, fino alla fine abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio, purtroppo in questo campionato abbiamo gettato partite in pochissimi minuti come accaduto oggi, per il resto fisicamente abbiamo tenuto bene. Pensiero della Coppa? No, oggi era una partita importante per recuperare punti su Roma e Bologna ed era una gara fondamentale da vincere per le ambizioni di Champions".