Gasperini: “Il Verona è la rivelazione del campionato, gara difficile”

“L’Hellas era in corsa per il settimo posto, direi meritatamente per ciò che stava esprimendo. Credo sia la squadra rivelazione anche per il tipo di gioco che ha sviluppato, per le partite che ha disputato su tuti i campi. Domani per noi sarà una gara difficile come all’andata, ma sarà un ottimo test per riuscire a giocare una gara su delle intensità che non sempre si trovano in questo periodo”.

Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista della partita con il Verona, al Bentegodi.