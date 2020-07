Gasperini: “Le principali occasioni sono state nostre”

Al termine di Verona-Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue principali dichiarazioni: “Abbiamo creato molti presupposti per segnare, ci è mancata la precisione. Il Verona, così come il Bologna e il Milan che incontreremo nelle prossime gare, sta bene. Sono squadre hanno particolare obiettivi e quindi giocano con spensieratezza, ma al contempo e ti spingono a giocare con grande attenzione.

La rete che abbiamo preso era evitabile, proprio sulle palle inattive il Verona poteva essere pericoloso, come lo è stato sui calci piazzati. Prendere gol su palla inattiva mi dà fastidio. Potevamo blindare la gara, ma è comunque un buon risultato”.

Prosegue: “Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, sappiamo che la Roma non può vincerle tutte. Dobbiamo valutare questa partita contro una squadra che stava bene. Loro avevano voglia di rivalsa, noi giocavamo per la prima volta alle 17.15. Nonostante le temperature abbiamo fatto bene”.