Gasperini: “Siamo riusciti a disinnescare il Verona”

Il tecnico neroazzurro: "Riuscire a creare delle difficoltà all'Hellas è un ottimo risultato"

Il mister neroazzurro ha parlato ai microfoni Sky dopo la sfida con il Verona. Queste le parole del tecnico: "Abbiamo fatto una bella prova. Sono soddisfatto dei ragazzi perché venire a giocare a Verona e riuscire a creare delle difficoltà è un ottimo risultato. Siamo riusciti a disinnescare l'Hellas. Non abbiamo fatto tutto bene tatticamente e abbiamo fatto degli errori, ma vincere qui vuol dire continuare a stare in alto in classifica e mandare un buon segnale".