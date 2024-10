Gasperini: “Stasera abbiamo giocato con particolare qualità”

Gian Piero Gasperini commenta così la vittoria dell'Atalanta sul Verona: "La squadra sta bene, poi stasera ha giocato con particolare qualità. In attacco molto bene tutti e tre. Ci era rimasto un po’ di rammarico per mercoledì. Prendiamo atto che stiamo bene e che è un buon momento. Dalla Champions ti porti dietro l’intensità. Oggi abbiamo fatto gol subito, poi la partita prende un’altra piega. È successo anche col Genoa, delle volte succede anche in Champions. Il Verona rimane una buona squadra, l’ho seguita e ha fatto ottime gare. Credo che riuscirà a riprendersi”.