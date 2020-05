“Resto sempre della mia idea. Non parlavo di paura, non bisogna averne, ma finire questo campionato è una forzatura per me. Si va incontro a dei rischi per l’incolumità dei calciatori. Giocare così tante partite, con temperature alte, non sarà semplice. Giocare alle 16.30 è una cosa scandalosa, non è fattibile”.

Questo quanto dichiarato da Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ai microfoni della trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Radio RAI.