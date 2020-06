Gattuso: “Poche squadre organizzate come il Verona, noi bravi a giocare e difendere”

Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria sul Verona ai microfoni di DAZN: “In questo momento la squadra sta facendo molto bene. Il fatto di cambiare cinque giocatori ci sta dando una mano. È riduttivo dire che oggi siamo stati solo compatti. Quando abbiamo avuto palla abbiamo giocato e li abbiamo fatti correrre. Ho visto poche squadre organizzate come il verona. Oggi siamo stati bravi. Penso che la squadra sia cresciuta. La squadra è in salute. Possiamo migliorare sul non forzare le giocate, però mi piace come la squadra sta in campo.“.