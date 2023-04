Gaudenzi: “Dai Verona, salvati anche per noi, i ragazzi del 1990”

Ha detto: "La partita con la Cremonese? Se il Verona vince arriva la svolta. Per me ha tutto per farcela. Sarà una gara dura, ma l’Hellas si è rialzato, ha ottenuto dei risultati importanti in questo periodo. Se passa a Cremona, ogni cosa potrà essere possibile. Li vedo uniti, com’eravamo noi. In squadra avevamo gente di carattere e valore, uomini veri, come Piero Fanna e Nelson Gutierrez. Io ho dato il mio contributo, non ho mai smesso di lottare. Hellas, devi farcela anche per noi, i ragazzi del 1990”.