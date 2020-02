La Gazzetta dello Sport: “Negato un rigore netto al Verona”

Giudizio netto sulla direzione dell’arbitro di Milan-Verona, Daniele Chiffi, da parte de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Il quotidiano evidenzia i gravi errori commessi nel finale di partita dal fischietto della sezione di Padova.

Scrive nell’articolo riservato alla valutazione delle scelte dei direttori di gara Edoardo Lusena: “All’85’ brutta entrata da dietro di Theo Hernandez su Pessina che non viene sanzionata con il secondo giallo. Ma al 91’ il cortocircuito è totale: Borini va giù in area dopo un contrasto di Calhanoglu. Il veronese non protesta, Chiffi giudica tutto regolare, il Var non interviene. Ma le immagini parlano chiaro: quello del turco è un pestone duro e deciso dentro l’area. E quello non dato dall’arbitro era un rigore per l’Hellas“.