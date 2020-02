Gazzetta: “Rigore Verona, bene la Var”

Nell’analisi dell’operato arbitrale relativo alla partita del Verona con la Juventus, “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola non ha alcun tentennamento: il decisivo penalty per l’Hellas è fuori discussione.

Scrive Edoardo Lusena sul quotidiano: “All’85’ dopo un calcio d’angolo del Verona il Var Fabbri manda il direttore di gara al monitor e fa bene: Bonucci colpisce il pallone col braccio, un fallo di mano netto quanto difficile da vedere, tanto che nessuno aveva protestato. Giusti rigore e giallo“.